Амнистия на штрафы за нарушения ПДД коснется 150 тысяч граждан: министр

Амнистия на штрафы за нарушения ПДД коснется 150 тысяч граждан, общая сумма прощенных штрафов – 13,7 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом в НС Армении сказал министр юстиции Армении Артак Зейналян. Закон об амн истии коснется правонарушений, совершенных до 31 декабря 2017 года.

По словам министра, есть определенная категория нарушений ПДД, которых амнистия не коснется. Речь идет об опасных правонарушениях, создающих угроьу организации движения транспорта.

Как сказал министр юстиции Армении Артак Зейналян, правительство Армении предпринимает ряд реформ в отрасли, и амнистия объявляется именно в данном контексте.