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12-го июля в некоторых областях Армении температура воздуха достигнет до 42 градусов


12-го июля в Армавирской и Араратской областях, а также в Ереване, воздух в дневные часы прогреется до 40-42 градусов. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

Армгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

Так, температура воздуха по республике 11-12 июля постепенно повысится на 3-4 градуса, а 13-14 – понизится на 4-5 градусов.

Жарче всего будет 12-го июля в Армавирской и Араратской областях, а также в предгорьях Вайоц Дзора, долинах Сюника и в Ереване, где воздух в дневные часы прогреется до 40-42 градусов.

При этом 2 среду и в четверг по всей стране ожидается погода без осадков, а 13-15 июля после полудня в северных районах возможны дожди и грозы.

Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду, с пятницы по воскресенье в отдельных местностях возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Внимание! МЧС Армении лредупреждает!

Индекс ультрафиолетового излучения ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.


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