СМИ: в Иране в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 27 человек

По меньшей мере 27 человек погибли в результате автомобильной аварии с участием автобуса в городе Сенендедж провинции Курдистан на западе Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Mehr.

По его информации, столкнулись пассажирский автобус и грузовик, перевозивший нефтепродукты. Оба транспортных средства загорелись. Сообщается, что более 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

В провинции объявлен трехдневный траур.