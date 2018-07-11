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СМИ: в Иране в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 27 человек


По меньшей мере 27 человек погибли в результате автомобильной аварии с участием автобуса в городе Сенендедж провинции Курдистан на западе Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Mehr.

По его информации, столкнулись пассажирский автобус и грузовик, перевозивший нефтепродукты. Оба транспортных средства загорелись. Сообщается, что более 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

В провинции объявлен трехдневный траур.

 




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