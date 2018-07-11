Министерство по охране окружающей среды Армении разрабатывает новые планы по развитию в Армении экотуризма.

В беседе с «Арменпресс» замминистра по охране окружающей среды Армении Гнел Саносян сообщил, что встретился с тремя десятками компаний, занимающихся туризмом, и выслушал их мнения по поводу развития в Армении экотуризма.

«Есть раные идеи по поводу развития в Армении экотуризма. На данный момент решено, что для стимулирования экотуризма будет запущен новый сайт»,- сообщил замминистра по охране окружающей среды Армении Гнел Саносян.

По его словам, сайт облегчит обмен информацией. Любой человек из любой страны сможет ознакомиться в нем с разработанными маршрутами по заповедным уголкам Армении. Через несколько дней будет объявлен конкурс на создание сайта, будет уточнено его название.

По его словам, актуальни и оповещение туристов о маршрутах прямо в а/п«Звартноц».

Кроме того, центр по экотуризму есть и в Музее природы Армении.

В Министерстве по охране окружающей среды Армении будет создана рабочая группа, с целью изучения соприкасающихся с вопросом программ и вариантов их осуществления.