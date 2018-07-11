В Армении началась подготовка мотострелковых взводов ЮВО

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, начались занятия по слаживанию мотострелковых взводов на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, с получением сигнала подразделения совершили марши различной протяженности по автомагистралям и грунтовым, труднопроходимым дорогам, в места проведения занятий в условиях экстремально жаркого климата, на высоте от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря. В ходе совершения марша мотострелки отразили атаку диверсионных групп условного противника и преодолели сложные скалистые участки местности в ночное время суток с использованием приборов ночного видения и средств светомаскировки.

При слаживании мотострелковых взводов соединения особое внимание уделяется практическим действиям военнослужащих в дневное и ночное время суток, при выполнении нормативов по огневой, тактической, медицинской, специальной подготовке и вождению боевых машин. Также военнослужащие научаться применять и использовать современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» и радиостанции шестого поколения «Азарт».

К занятиям по слаживанию мотострелковых взводов ЮВО в Закавказье привлечено более 1000 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.