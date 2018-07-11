Внеочередное заседание НС Армении: Прямой эфир

По распоряжению Председателя НС А.Баблояна, согласно ст.100 Конституции РА и ст.44 “Регламента НС”, по инициативе Правительства РА 11 июля, в 11:00 часов, созвано внеочередное заседание НС – по повестке дня инициатора. Как передает «Арменпресс», будет обсуждаться вопрос амнистии по некоторым административным правонарушениям.

В повестке – дополнения в ГПК, закон о воинской обязанности, закон о системе оповещения.

Кроме того, будут обсуждаться меморандум между правительством Армении и Еврокомиссией по программе «Творческая Европа» и ратификация протоколов ЕАЭС.