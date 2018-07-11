В Горисе ожидается аварийное отключение водоснабжения

С целью проведения ремонтных работ, с 10։00 по18։00 11-го июля в Горисе в некоторых районах города ожидается аварийное отключение водоснабжения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании «Веолия-Джур».

Компания «Веолия-Джур» просит прощения за причиненные неудобства и благодарит потребителей за понимание.