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В Горисе ожидается аварийное отключение водоснабжения


С целью проведения ремонтных работ, с 10։00 по18։00 11-го июля в Горисе в некоторых районах города ожидается аварийное отключение водоснабжения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании «Веолия-Джур».

Компания «Веолия-Джур» просит прощения за причиненные неудобства и благодарит потребителей за понимание.


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