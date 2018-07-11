В Японии число жертв ливневых дождей достигло 179 человек

Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 179 человек, местонахождение еще более чем 50 человек не установлено. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Из-за ливней погибли 176 человек, еще трое находятся в состоянии остановки сердца и легких (так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи - прим. ТАСС). Также девять человек числятся пропавшими без вести", - сказал он. По его словам, в ликвидации последствий наводнений и поисках пропавших участвуют 75 тыс. человек, включая бойцов Сил самообороны, а также 83 вертолета и другая спецтехника.

Мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. лишились крова.