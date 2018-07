AP: в пригороде Мадисона прогремел взрыв

Взрыв прогремел во вторник в пригороде Мадисона (штат Висконсин), есть пострадавшие. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

По данным агентства, взрыв произошел после того, как строитель повредил газопровод, пострадали двое пожарных и сотрудник полиции.

Несколько человек госпитализированы, о погибших информации не поступало. На месте происшествия начался пожар.

Ицидент произошел в здании бара. Полиция и сотрудники службы пожарной охраны были вызваны на место после поступления данных об утечке газа. На месте взрыва начался пожар.

Все трое пострадавших госпитализированы. Не исключается, что травмы могли получить и другие люди.

The @glassnickel building is fully engulfed from the #barrhouse #explosion that occurred across Main St in #sunprairie You can hear yet another small explosion. pic.twitter.com/teysecYiMH