Европейские индексы - 10-07-18
МОСКВА, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.64% и составил 12543.89 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.59% и составил 5398.11 пункта, британский FTSE вырос на 1.11% и составил 7687.99 пункта, а российский RTSI вырос на 1.84% и составил 1193.17 пункта.
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