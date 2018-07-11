«Армянский Месси», или как молодой армянин из Ливана оказался в центре внимания любителей футбола

Арташес карапетян живет в Ливане. Его работа не связана со спортом: он представляет частную компанию, занимающуюся поставками оборудования объектам общепита.

Среди его друзей и знакомых давно идут разговоры о его сходстве с Лионелем Месси, а после того, как Арташес отпустил бороду и изменил свой имидж, он оказался в центре внимания любителей футбола. Об этом он рассказал в беседе с «Арменпресс».

Его останавливали на улице, просили сфотографироваться, дать автограф, Арташес радовался, что похож на столь славного футболиста.

Это сходтсво изменило его жизнь. Его зовут на различные мероприятия, съемки, интервью, у него появились новые друзья. ;по словам Арташеса, у него нет коммерческого интереса, чтобы эксплуатировать свою известность.

«Мне предлагают деньги, однако я отказываюсь. Для меня важно дарить людям радость»,- сказал он.

Арташес и его семья – футбольные фанаты. Он с детьми болеют за сборную Голландии, жена – за Италию.

Арташес 5 лет играл в составе команды «Оменетмен» в Ливане.

Арташес – впервые в Армении, стремится побывать во многих ее уголках. Он побывал и в Цицернакаберде, посетил Мемориал жертвам геноцида армян.

«Призываю всех армян, которые не бывали в Армении, обязательно ее посетить»,- сказал он. В течение нашей беседы его не оставляли в покое случайные прохожие, и он с радостью фотографировался с ними.

Анна Гзирян