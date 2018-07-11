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Уимблдон: Серена Уильямс вышла в полуфинал


На Уимблдонском теннисном турнире завершился четвертьфинальный поединок между Сереной Уильямс и итальянкой Камилой Джорджи. 

Как передает «Арменпресс», Серена Уильямс одержала уверенную победу, одолев в трех сетах соперницу со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

В полуфинале Серена Уильямс сыграет против Юлии Гергес (Германия).


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