Умтити -лучший игрок матча Франция – Бельгия

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Умтити признан лучшим игроком полуфинального матча против команды Бельгии, передает официальный сайт ФИФА.

Как передает «Арменпресс», отыгравший весь матч 24-летний футболист стал автором единственного гола, который вывел команду Дидье Дешама в финал.

В финале французы 15-го июля встретятся с победителем пары Хорватия – Англия на московской арене «Лужники».

Другие материалы о мундиале - здесь:

Фото - FIFA