Посольство Франции опровергает сообщения азербайджанских СМИ о снятии запрета на продажу оружия Азербайджану

Посольство Франции в Армении опровергает сообщения азербайджанских СМИ, согласно которым Франция сняла запрет на продажу оружия Азербайджану, сообщает Арменпресс.

Посольство выступило с заявлением, в котором говорится: «Сообщаем, что информация азербайджанских СМИ, согласно которой Франция сняла ограничения на продажу оружия Азербайджану, является ложной».

Ранее Интерфакс-Азербайджан сообщил, что официальный Париж снял эмбарго на продажу оборонной продукции Азербайджану.