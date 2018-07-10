Business Armenia ожидает в Армении более 35 миллионов долларов США в 2018 году

Business Armenia, занимающаяся привлечением инвестиций и продвижением экспорта, ожидает в Армении более 35 миллионов долларов США в 2018 году. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил исполнительный директор Business Armenia Армен Авак Авакян.

«На данный момент у нас уже есть ожидание инвестиций в размере 15,2 млн долларов. Были предприняты определенные мероприятия для этих инвестиций», - сказал он.

Инвестиции будут распределяться по отраслям легкой промышленности (5,7 млн долларов США), духов (500 тыс долларов США), кухонная утварь и другое оборудование (1 млн долларов США), масла и добавки (3 млн долларов США), минеральные воды (5 млн долларов США). Во второй половине 2018 года ожидается инвестирование в 20,2 млн. долларов США.

Что касается привлечения инвестиций в Армению в прошлом году, 12 из 15 миллионов долларов США были направлены на военную промышленность, а остальные средства были распределены по отраслям ювелирных изделий, серебра, легкой промышленности и пищевой промышленности.

Исполнительный директор Business Armenia сообщил, что в 2017 году в Армению было реинвестировано 2 млн 955 тыс долларов США. Реинвестиции были сделаны в области фармацевтики, сельского хозяйства и производства минеральных вод.

Он отметил, что у них тесные связи, основанные на взаимном доверии с инвесторами. Они уважают желание инвесторов хранить любую секретную информацию.

«Мы просим инвесторов об их видении на десять лет, они должны быть в состоянии открыто и прозрачно говорить с нами, чтобы мы могли обеспечить открытое и прозрачное обслуживание», - сказал он, добавив, что конечной целью является рост ВВП за счет иностранных инвестиций.