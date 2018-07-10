Последние оценки международных антикоррупционных организаций свидетельствуют о том, что Армения значительно улучшила свои позиции в борьбе с коррупцией.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции Армении, отчет по Армении, подготовленный в результате мониторинга 4-го раунда, был оценен в ходе пленарного заседания Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития в Париже с 2 по 5 июля.

Армянская делегация, в том числе заместитель министра юстиции, заместитель генерального прокурора, заместитель министра образования и науки, а также другие официальные лица, представили результаты Армении в борьбе с коррупцией. Руководящая группа особо подчеркнула и высоко оценила эффективность открытий дел о коррупции за последний период.

На основании визита и переговоров делегации было отмечено, что 21 поручение Армении было реализовано, 3 из них - полностью, 8 - значительно и 10 - частично.