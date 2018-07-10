Заявления Алиева являются примерами жанра азербайджанской фантастики: замминистра обороны

Во всем мире заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева воспринимаются как нечто, не имеющее ничего общего с реальностью, и бессмысленно реагировать на них всерьез. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян, комментируя заявление Алиева, согласно которому они сыграли определенную роль в смене власти Армении.

«Во всем мире то, что говорит Алиев, воспринимают как заявления, которые не имеют ничего общего с реальностью. Это заявление из того же ряда. Я думаю, что бессмысленно придавать этому значение или комментировать это, поскольку, если мы вспомним, сколько заявлений было сделано из жанра фантазии, возможно, этот будет казаться более скромным», - сказал заместитель министра обороны.

Он заявил, что министерство иностранных дел сделает более подробное заявление по этому вопросу.