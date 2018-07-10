Премьер-министр Пашинян посетит с рабочим визитом Королевство Бельгия

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 11-13 июля с рабочим визитом посетит Королевство Бельгия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в рамках визита премьер-министр Пашинян встретится с руководителями структур ЕС, а также проведет двусторонние контакты с главами ряда государств и правительств.

В ходе визита в Брюссель премьер-министр Пашинян примет участие во встрече миссии в Афганистане "Решительная поддержка" в формате глав государств и правительств стран-членов НАТО и не являющихся членами Альянса, которая будет проведена в рамках саммита Североатлантического альянса. На встрече премьер-министр Армении выступит с речью. Также состоится встреча премьер-министра с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Запланировано выступление премьер-министра Пашиняна в Фонде Карнеги для широких экспертных кругов.

В ходе визита премьер-министр также встретится с представителями армянской общины Бельгии.