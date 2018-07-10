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Около резиденции премьер-министра Армении мужчина попытался совершить акт самосожжения


Около резиденции премьер-министра Армении на улице Баграмяна мужчина средних лет попытался совершить акт самосожжения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, полицейским удалось предотвратить попытку самосожжения.

В настоящее время на месте происшествия находится группа работников скорой помощи. Гражданин получает необходимую медицинскую помощь

Отмечается, что в ближайшее время будут предоставлены подробности инцидента.




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