Около резиденции премьер-министра Армении мужчина попытался совершить акт самосожжения

Около резиденции премьер-министра Армении на улице Баграмяна мужчина средних лет попытался совершить акт самосожжения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, полицейским удалось предотвратить попытку самосожжения.

В настоящее время на месте происшествия находится группа работников скорой помощи. Гражданин получает необходимую медицинскую помощь

Отмечается, что в ближайшее время будут предоставлены подробности инцидента.