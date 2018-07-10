Азиатские индексы - 10-07-18

ТОКИО, 10 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.66% и составил 22196.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.25% и составил 1716.13 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.44% и составил 2827.63 пункта, а HANG SENG снизился на 0.02% и составил 28682.25 пункта.