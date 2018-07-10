Татевик Ревазян назначена председателем Комитета гражданской авиации
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 июля подписал указ о назначении Татевик Ревазян председателем Комитета гражданской авиации.
Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на сайте e-gov.am.
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