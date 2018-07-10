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Инесса Габаян назначена председателем Водного комитета


Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 июля подписал указ о назначении Инессы Габаян председателем Водного комитета.

Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на сайте e-gov.am.




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