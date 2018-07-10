Президент Президент Республики посетил арцахо-азербайджанскую границу

Президент Республики Арцах Бако Саакян 10 июля посетил некоторые участки арцахо-азербайджанской границы, на месте ознакомился с работами, осуществленными в направлении укрепления границы и улучшения условий службы военнослужащих, а также с ходом решения поставленных задач.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Бако Саакяна сопровождали министр обороны Левон Мнацаканян, другие должностные лица.