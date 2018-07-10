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Министр территориального управления и развития Армении посетит Республику Арцах


Министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян 11 июля с двухдневным рабочим визитом посетит Республику Арцах для обсуждения новых направлений и перспектив сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в рамках визита запланированы встречи министра с президентом Арцаха Бако Саакяном, государственным министром Григорием Мартиросяном и министром сельского хозяйства Жирайром Мирзояном.




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