Министр территориального управления и развития Армении посетит Республику Арцах

Министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян 11 июля с двухдневным рабочим визитом посетит Республику Арцах для обсуждения новых направлений и перспектив сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в рамках визита запланированы встречи министра с президентом Арцаха Бако Саакяном, государственным министром Григорием Мартиросяном и министром сельского хозяйства Жирайром Мирзояном.