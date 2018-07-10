Президент Арцаха наградил профессора А. Малаяна медалью “Вачаган Барепашт”

Президент Республики Арцах Бако Саакян 10 июля подписал указ о награждении директора ЗАО "Офтальмологический центр им.С.В.Малаяна", доктора медицинских наук, профессора Александра Малаяна медалью "Вачаган Барепашт" за заслуги перед Республикой Арцах в сфере здравоохранения и в связи с 70-летием со дня рождения. Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.