Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июль

Трамп назвал себя самым популярным республиканцем в истории партии


Президент США Дональд Трамп назвал себя самым популярным политиком-республиканцем за всю историю партии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Соответствующую запись он сделал во вторник на своей странице в Twitter.

"Новый опрос общественного мнения показывает, что Трамп, с поддержкой более 90% [участвовавших в опросе], является самым популярным республиканцем в истории партии. Вот это да!", - отметил президент.

Трамп поблагодарил своих сторонников, пояснив, что благодаря их поддержке страна быстро развивается.

"Другие страны хотят установить безумные торговые соглашения. Экономика [США] бурно растет. Кандидат в состав Верховного суда получает отличные отклики", - перечислил Трамп наиболее существенные на его взгляд события, произошедшие в США в последнее время под его руководством.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации