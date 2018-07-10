Трамп назвал себя самым популярным республиканцем в истории партии

Президент США Дональд Трамп назвал себя самым популярным политиком-республиканцем за всю историю партии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Соответствующую запись он сделал во вторник на своей странице в Twitter.

"Новый опрос общественного мнения показывает, что Трамп, с поддержкой более 90% [участвовавших в опросе], является самым популярным республиканцем в истории партии. Вот это да!", - отметил президент.

Трамп поблагодарил своих сторонников, пояснив, что благодаря их поддержке страна быстро развивается.

"Другие страны хотят установить безумные торговые соглашения. Экономика [США] бурно растет. Кандидат в состав Верховного суда получает отличные отклики", - перечислил Трамп наиболее существенные на его взгляд события, произошедшие в США в последнее время под его руководством.