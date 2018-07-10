Апостольский нунций Святого Престола вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Армении

Апостольский нунций Святого Престола в Республике Армения архиепископ Жозе Авелину Беттанкур (резиденция в Тбилиси) вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив нунция, Мнацаканян пожелал ему удачи в его важной миссии. Министр отметил, что существует богатая армяно-ватиканская повестка как в двустороннем, так и в международном формате, а также налажен динамичный и последовательный диалог, и Армения намерена продолжать совместные шаги по углублению этого сотрудничества.

Апостольский нунций Святого Престола поблагодарил за прием и выразил готовность предпринять шаги для развития двусторонних связей, основанных на взаимном уважении и дружбе.

Говоря о ряде вопросов двусторонней повестки, стороны согласились, что межкультурное сотрудничество является важным компонентом двусторонних отношений, и обменялись мнениями о возможностях реализации совместных проектов.

Глава МИД Армении и посол Ватикана придали большое значение организации взаимных визитов на высоком уровне, подчеркнув, что они способствуют активизации двусторонних связей.