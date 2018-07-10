Америабанк удостоился награды IFC «Лучший партнер – банк-эмитент в Кавказском регионе и Центральной Азии 2017»

Америабанк – крупнейший банк Армении – сегодня удостоился награды Международной финансовой корпорации (IFC) «Лучший партнер – банк-эмитент в Кавказском регионе и Центральной Азии 2017».

Как передает «Арменпресс», руководитель Управления торгового финансирования Америабанка Сурен Кочарян отметил: «Мы высоко ценим эту награду и наше долгосрочное и эффективное сотрудничество с IFC. В области торгового финансирования мы работаем с IFC уже 9 лет, и за это время сумели существенно увеличить объемы торгового финансирования и стимулировать развитие различных отраслей экономики Армении. Надеемся, что и в этом году рост будет существенным, особенно учитывая позитивную перспективу рейтинга страны, присвоенную Армении агентством Fitch Ratings в июне».

Данная награда уже третья по счету награда IFC, присуждаемая Америабанку. Ранее банк был удостоен награды «Самый активный кредитующий банк в рамках глобальной программы торгового финансирования в южнокавказском регионе» и награды «Лучший кредитующий банк по энергоэффективности в Европе и Центральной Азии».

ЗАО «Америабанк»

Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услу, и лидер банковского сектора Армении по всем основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал). Банк неоднократно удостаивался международных финансовых наград Euromoney, Global Finance, The Banker. Подробнее см. на сайте www.ameriabank.am.

IFC — член группы Всемирного банка и крупнейшая организация в мире по финансированию развития. IFC специализируется в финансировании частного сектора в развивающихся странах, сотрудничая с более чем 2000 организациями по всему миру, используя свой капитал, опыт и влияние для создания новых рынков и возможностей в самых трудных регионах мира. По итогам 2017г. объем финансирования достиг рекордного уровня – 19.3 млрд долларов США, направленных на содействие развивающимся странам, стимулирование потенциала частного сектора для борьбы против бедности и достижения всеобщего благополучия. Подробнее см. на сайте