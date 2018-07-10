Генсек НАТО призвал страны ЕС и Канаду увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года

Страны-члены Евросоюза и Канада должны увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля.

"Союзники из ЕС и Канада должны увеличить расходы на оборону на $266 млрд до 2024 года", - сказал он.