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Генсек НАТО призвал страны ЕС и Канаду увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года


Страны-члены Евросоюза и Канада должны увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля.

"Союзники из ЕС и Канада должны увеличить расходы на оборону на $266 млрд до 2024 года", - сказал он.

 




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