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СМИ: спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде


Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Кхао Луанг на поверхность последнего из 12 школьников и тренера, которые находились внутри более двух недель. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Spring News.

 




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