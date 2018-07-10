СМИ: Samsung открыл в Индии крупнейший в мире завод по производству смартфонов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин открыли в понедельник фабрику по производству мобильных телефонов Samsung в городе Ноида недалеко от Нью-Дели. Как сообщает телеканал NDTV, предприятие позволит производить до 120 млн гаджетов в год и станет крупнейшим в мире, передает Арменпресс.

По информации телеканала, фабрика будет выпускать аппараты различного класса - от недорогих телефонов ценой менее $100 до самых современных моделей смартфонов. Предприятие открыто в рамках национальной программы "Делай в Индии", которая предусматривает размещение производств зарубежных компаний на индийской территории.

Samsung - один из крупнейших производителей электроники и главный конкурент Apple на рынке гаджетов. Штаб-квартира корпорации расположена в городе Сувон (Южная Корея). Ее название переводится на русский язык как "три звезды", под которыми, по мнению некоторых экспертов, подразумевались трое сыновей основателя компании Ли Бён Чхоля (1910-1987). Оборот компании за прошлый год составил более $220 млрд.