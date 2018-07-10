В течение 10 рабочих дней у Инспекционного органа будут данные предварительного изучения Амулсара: министр

Министерство по охране экологии обратится к компании «Лидиан Армения», чтобы определиться – планирует ли компания ввести в свои планы изменения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр экологии Армении Эрик Григорян.

По его словам, если изменения будут внесены, то будет назначена новая экспертиза. В течение 10 рабочих дней у Инспекционного органа будут данные предварительного изучения Амулсара: он уже начал изучения. На вопрос, достаточно ли будет 10 дней, тогда как директор компании «Лидиан Армения» говорил о 3 месяцах, министр экологии Армении Эрик Григорян сказал, что речь идет о различных исследованиях.

По его словам, если окажется, что в планах компании «Лидиан Армения» имеются правовые нарушения, то их не будут поддерживать ни власти Армении, ни международное сообщество.

По его словам, при обнаружении каких-либо эксплуатационных нарушений закон дает предпринимателям 90 дней на исправление недостатков, в противном случае деятельность компании приостанавливается.

По поводу угроз в прессе он сказал, что никому не дозволено говорить языком угроз, а на данный момент они действуют в рамках закона. В будущем же правительство не должно делать шагов, которые могут нанести правовой, финансовый, репутационный урон стране.