На стоянке у здания СПИСА загорелось 6 автомобилей
В 12:09 10-го июля в службе спасателей МЧС Армении был получен сигнал о том, что около перекрестка улиц Алабяна и Джанибекян, на стоянке у здания СПИСА загорелось несколько автомобилей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
Как выяснилось, пожар возник на участке, покрытом сухой травой, затем огонь перекинулся на 6 припаркованных там автомобилей.На место выехал боевой наряд. Пожар был потушен в 14:00. Выгорела сухая трава на площади в 1000 кв м.
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