По части невыполнения налоговых обязательств уже рассчитан и восстановлен ущерб или неуплаченный налог в размере 20 млрд 622 млн драмов

Состоялось очередное заседание правительства, которое вел премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, перед началом заседания премьер-министр затронул результаты шагов в рамках борьбы с теневой экономикой. “Вы знаете, что с момента формирования нашего правительства в Армении активно ведется борьба с коррупцией, злоупотреблениями и теневой экономикой. Мы обобщили данные и констатировали, что по состоянию на 1 июля по уголовным делам, возбужденным различными правоохранительными органами, только по части невыполнения налоговых обязательств был рассчитан и восстановлен ущерб или неуплаченный налог в размере 20 млрд 622 млн драмов, который должен быть выплачен. Речь идет о 42 млн долларах. Это очень важный показатель, и думаю, что мы должны продолжить работу в этом направлении. Это на самом деле показатель полутора месяцев. В средствах массовой информации есть публикации о том, что на данный момент эта возвращенная сумма не отражена в бюджете, но в этом нет ничего странного, и теперь я попрошу председателя КГД господина Ананяна представить причину, почему на данный момент в государственном бюджете нет этих 20 млрд драмов, а восстановлено и выплачено, фактически, всего 800 миллионов драмов”, - сказал Никол Пашинян.

Решением правительства Республики Армения Айк Григорян назначен председателем Следственного комитета. Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Айка Григоряна с назначением на эту ответственную должность и подчеркнул, что установление законности, борьба против коррупции и преступности в Армении являются приоритетами.

“При решении всех этих вопросов никоим образом не должны пострадать права человека и законность. В борьбе с коррупцией мы должны на сто процентов обеспечить законность и верховенство закона, исключить возможность любой другой интерпретации деятельности правоохранительных органов. Надеюсь, что СК под вашим руководством будет действовать в рамках именно этой логики”, - сказал Никол Пашинян.

Другим решением было одобрено предложение правительству Республики Армения по законопроекту Республики Армения “О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Армения ” и было предложено воздержаться от предложения правительству Республики Армения по законопроекту Республики Армения “О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения” и принятия законопроекта “О значительном уменьшении поступлений или увеличении расходов государственного бюджета”. Законопроектом предлагалось снизить текущие процентные ставки подоходного налога, установив 20 процентов на доход до 500 тыс драмов в месяц, а на превышающий эту сумму доход - 25 процентов.

Коснувшись представленных проектов, премьер-министр сообщил, что правительство готовит существенные изменения в Налоговом кодексе, направленные на улучшение экономической и инвестиционной среды. “До осени мы должны работать над изменениями, было бы неплохо попытаться обеспечить поток предложений. В Формирование проекта изменений должно проходить с участием всех заинтересованных сторон с целью создания цепочки рациональных и взаимодополняющих предложений. В прошлую субботу в Дилижане, в Учебно-исследовательском центре Центрального банка, по этой теме состоялась очень серьезная дискуссия. Мы констатировали, что должны пойти на изменения “с духом” (смело). В конце концов, мы пришли к правильному выводу о том, что должны идти не на секторальные изменения в Налоговом кодексе, а провести исследования, всестороннюю работу и пойти на фундаментальные, серьезные изменения. Осенью необходимо направить пакет в Национальное Собрание, потому что предпринимательский сектор с нетерпением ждет этих изменений”, - сказал Никол Пашинян.

Был также обсужден ряд других законодательных инициатив.