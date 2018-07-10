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Президент принял посла Канады в Армении для прощальной встречи


Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Канады в Армении Джона Рональда Кьюра в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил благодарность послу за направленные на развитие армяно-канадских отношений усилия и пожелал успеха в дальнейшей работе.
Собеседники обменялись мнениями о перспективах армяно-канадского сотрудничества, а также коснулись темы предстоящего в октябре в Ереване саммита Франкофонии. 




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