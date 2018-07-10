Канада будет руководить батальоном НАТО в Латвии до 2023 года

Канада продлит свое руководство батальоном НАТО в Латвии еще на четыре года. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По словам Трюдо, которые приводит информагентство LETA, текущий мандат на руководство батальоном у Канады, который истекает в 2019 года, будет продлен до 2023 года. Об этом Трюдо заявил по итогам переговоров с премьером Латвии Марисом Кучинскисом.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс во вторник поблагодарил в своем Twitter "наших канадских друзей и союзников за солидарность и поддержку в укреплении независимости и безопасности Латвии".

На саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Численность натовской группировки в Латвии составляет более 1 тыс. человек. В ее состав входят военнослужащие из Албании, Канады, Испании, Италии, Польши и Словении. Оттава направила в республику 455 пехотинцев, бронемашины и разведывательный взвод.