Начальник ОСС уверяет, что улики по случаям насилия в отношении журналистов во время «Электрик-Ереван» будут оценены по достоинству

Проводится работа по раскрытию дел, относящихся к случаям насилия в отношении журналистов во время «Электрик-Ереван» в 2015 году. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник ОСС Армении Сасун Хачатрян, отвечая на конкретный вопрос об этих делах.

«Улики по случаям насилия в отношении журналистов во время «Электрик-Ереван» будут оценены по достоинству»,– сказал он.

На вопрос о том, не было ли добыто каких-либо доказательств за 3 года, он ответил, что сейчас не хочет об этом говорить. Он уверил, что улики по случаям насилия в отношении журналистов во время «Электрик-Ереван» будут оценены объективно, и будут приняты объективные решения.