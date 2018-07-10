В налоговой области правительство Армении пойдет на смелые перемены: Пашинян

Правительство Армении дало отрицательное заключение на законопроект, представленный в НС Армении фракцией РПА по поводу снижения шкалы подоходного налогообложения: на доход до 500.000 драмов – до 20%, свыше 500.000 драмов – до 25%. Как передает «Арменпресс», министр финансов Армении Джанджугазян сказал, что правительство Армении в принципе согласно с этой постановкой вопроса, однако реформа должна быть осуществлена в общем пакете налоговых реформ.

По его словам, предложенное снижение шкалы подоходного налогообложения приведет к уменьшению налоговой базы на 45-47 млрд драмов, а эту сумму надо прежде восполнить другим путем. Тем не менее, он предложил авторам законопроекта держать его в уме.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на совещании в Дилижане на прошлой неделе было решено, что в налоговой области правительство Армении пойдет на смелые перемены.

По его словам, названный им пакет реформ будет готов к сентябрю.