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СМИ: не менее 11 человек погибли в результате взрыва в Афганистане


По меньшей мере 11 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил телеканал 1TV.

По данным телеканала, террорист-смертник подорвал себя рядом с одним из полицейских КПП в городе Джелалабаде. Среди погибших могут быть сотрудники сил безопасности и гражданские. По информации телеканала Tolo News, в числе жертв восемь мирных жителей.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

 

 




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