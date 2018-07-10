Мониторинг ОБСЕ: азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции



10 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна-Барда. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха. С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина), а также представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ подполковник Ральф Боссхард (Швейцария). С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания), а также глава ГПВУ ОБСЕ полковник Владимир Минарик (Словакия). Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.