Швейцария инициировала спор в ВТО в связи с пошлинами США на сталь и алюминий

Швейцария обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства экономики страны.

"С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно [заявлениям] США были введены для защиты национальной безопасности, необоснованны", - цитирует агентство швейцарское ведомство.