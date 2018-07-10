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Швейцария инициировала спор в ВТО в связи с пошлинами США на сталь и алюминий


Швейцария обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства экономики страны.

"С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно [заявлениям] США были введены для защиты национальной безопасности, необоснованны", - цитирует агентство швейцарское ведомство.

 

 




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