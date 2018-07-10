Полиция Армении освободила территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина от демонстрантов

Утром 10 июля, сотрудники полиции Армении освободили территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина от демонстрантов, требующих отставки Верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина Второго.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в последние дни участились жалобы на то, что присутствие демонстрантов мешает регулярному отправлению деятельности администрации ААЦ. Кроме того, постоянно существует угроза столкновений, которые предотвращались полицией.

С первого же дня, как группа лиц из числа протестующих против католикоса Гарегина Второго ворвалась в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, Св. Эчмиадзин обратился в полицию Армении с тем, чтобы навести порядок, однако полиция не удалила этих лиц с территории ААЦ.

Как передает «Арменпресс» , об этом в беседе с журналистами сказал директор хранилища рукописей и музеев Св. Эчмиадзина Тер-Асохик Карапетян. «С первого же дня, как группа лиц из числа протестующих против католикоса Гарегина Второго ворвалась в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, Св. Эчмиадзин обратился в полицию Армении», -сказал он.

По его словам, полицейские охраняют территорию, следя, чтобы участники акции протеста не нарушали порядок, следят за сохранностью имущества ААЦ, а также за тем, чтобы предотвратить радикальные проявления, поскольку здесь же обитает католикос Гарегин Второй. Однако, по его словам, полиция не удалила этих лиц с территории ААЦ, что является для клерикалов непонятным.

«По комментариям сотрудников полиции, они не имеют права удалить демонстрантов по разным основаниям, что для нас непонятно и странно. Ведь здесь же храм, имущество ААЦ, тем более – резиденция католикоса, это место не рассматривается как общественное владение»,- сказал он.

Утром 6-го июля группа лиц ворвалась в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, сообщает пресс-секретарь св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Только что члены известной инициативы - группа лиц, ворвались в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, проявляя неподобающее поведение, предъявляя ультимативные требования и провоцируя. Они не расположены прислушаться к доводам клерикалов и прекратить столь неподобающие действия»,- пишет он.