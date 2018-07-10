Южная Корея объявила о приостановке запланированных на август правительственных

Республика Корея приняла решение приостановить правительственные учения Ulchi, которые обычно ежегодно проводятся в августе с целью отработки действий на случай возникновения кризисных ситуаций в стране, а также для поддержания готовности на случай начала войны. Как передает Арменпресс, об этом во вторник заявил министр внутренних дел страны Ким Пу Кём.

"Правительство решило временно приостановить проведение учений Ulchi позднее в этом году в связи с изменяющейся обстановкой с безопасностью на Корейском полуострове, а также в связи с решением отменить совместные военные маневры Южной Кореи и США", - приводит его слова агентство Yonhap.

Учения Ulchi проводятся с 1969 года. В них принимает участие около полумиллиона сотрудников различных правительственных учреждений и других организаций. Одной из их целей является борьба с терроризмом. В 2008 году они были интегрированы в комплекс маневров Ulchi Freedom Guardian, которые проводятся совместно с США.