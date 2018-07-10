Решением правительства Армении, председателем Следственного комитета Армении назначен Айк Григорян.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства, поздравив нового главу СК РА, отметил:

«Поздравляю в связи с этим ответственным статусом. Установление законности в Армении, борьба с коррупцией, преступностью – приоритетны для нас. Хочу еще раз подчеркнуть, что при решении всех этих вопросов никоим образом не должны пострадать права человека и другая сторона законности. В частности, в борьбе с коррупцией, злоупотреблениями мы должны на 100 процентов обеспечить законность, верховенство права. Я надеюсь, что СК под Вашим руководством будет действовать именно в рамках этой логики».

Айк Григорян в свою очередь поблагодарил премьер-министра Армении за оказанное доверие.

«Уверяю, что совместно с коллегами консолидированно оправдаем ваше доверие, у нас нет скованности при осуществлении отведенных законом наших функций», – сказал он.