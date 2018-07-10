По части невыполненных налоговых обязательств уже восстановлено 42 млн долларов: Никол Пашинян

По части невыполненных налоговых обязательств, по положению на 1-е июля, уже восстановлено 20 млрд 622 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, этот результат обусловлен активной борьбой с коррупцией, проводимой новым правительством Армении.

«Мы продолжим работать в этом направлении. По части невыполненных налоговых обязательств, по положению на 1-е июля, уже восстановлено 20 млрд 622 млн драмов. это 42 млн долларов, причем, результат всего за полтора месяца»,- сказал он.

По его словам, в СМИ говорят, что эти показатели не отражены в бюджете, однако в этом нет ничего странного.

По словам председателя КГД Давида Ананяна, цифра в 20 млрд драмов склонна к росту, на данный момент – это результат изменения налогового поведения 73 хозяйственников. Из 800 млн драмов оприходованы в бюджет, 12 млрд драмов – предписаны к уплате, 7 млрд драмов – в процессе взимания.

Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, эти средства поступят в бюджет, оби уже не могут затеряться, причем, эти цифры не связаны с коррупцией, хищениями – это всего лишь законные налоговые поступления в бюджет.