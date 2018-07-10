Количество жертв ливней в Японии превысило 140 человек

Число жертв проливных ливней и вызванных ими наводнений и оползней в Японии превысило 140 человек, местонахождение еще более чем 70 человек не установлено. Как передает Арменпресс, об этом во вторник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"К настоящему времени из-за ливней погибли 134 человека, еще 7 находятся в состоянии остановки сердца и легких (так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи - прим. ТАСС). Кроме того, 10 человек числятся пропавшими без вести, местоположение еще 78, в первую очередь это жители префектуры Хиросима, не установлено", - сказал он.

Мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. лишились крова.