Роберт Кочарян сообщил детали своей встречи с командным составом ВС Армении в 2008- м году

Второй президент Армении Роберт Кочарян в своем интервью «Yerevan Today» сообщил детали своей встречи с командным составом ВС Армении в 2008-м году, 23-го февраля.

Как передает «Арменпресс», в частности, в интервью он сказал следующее:

– Господин президент, расследование по делу 1 марта в последние дни получило новый оборот. Одной из наиболее обсуждаемых тем стало совещание, которое вы провели с командованием ВС. Что это было за совещание?

– Совещания как такового не было. Была краткая, чуть более получаса, встреча с командованием.

Сразу после выборов я вылетел в Москву на саммит СНГ. Акции протеста на площади Свободы только начинались, Тер-Петросян, который набрал 21,5% голосов, объявил себя избранным президентом, несмотря на то, что предварительные данные ЦИК говорили о победе Сержа Саркисяна. Начиная с вечера 21 февраля мне стал звонить глава СНБ Горик Акопян и сообщать сведения о том, что происходило в Ереване. Он рассказал, что Тер-Петросян продолжает во время несанкционированных митингов объявлять себя избранным президентом и призывать демонтировать государственную машину, которая, якобы, дает трещины. Наиболее беспокоящим фактом было то, что манифестанты пытались перетянуть на свою сторону Союз добровольцев Еркрапа, скандируя «Манвел, Манвел». В это время в самой Еркрапа уже два дня проходили бурные обсуждения. Причем, в дискуссиях принимали участие многочисленные высокопоставленные офицеры, входившие в правление Еркрапа. Председатель правления Манвел Григорян был в то время действующим замминистра обороны, в звании генерал-лейтенанта. У здания Союза к тому времени собралось множество членов организации, некоторые – при оружии. Это было недопустимо: армию, фактически, пытались вовлечь в политические процессы, что представляло реальную угрозу конституционным порядкам. Необходимы были оперативные меры, и я вернулся из Москвы раньше предусмотренного – вечером 22 февраля. Уже в ереванском аэропорту я дал указание высшим военным чинам собраться утром 23 февраля в президентской администрации.

На встрече я сказал о недопустимости вовлечения армии в политические процессы и потребовал, чтобы генералы, являющиеся членами правления Еркрапа, определились: либо они подают заявление и уходят из армии, либо выходят из правления Еркрапа. Недопустимо, чтобы генералы, вместо того, чтобы заняться армией, два дня обсуждали политическую позицию полувоенной структуры.

Манвел Григорян на встречу не явился, сославшись на то, что он в отпуске. Я распорядился передать ему, чтобы он пошел домой и ожидал окончательного решения о его судьбе. Я сказал также, что если до вечера собрания в Еркрапа не прекратятся, то будут проведены мероприятия по выявлению оружия и боеприпасов в здании и у присутствующих (в этот же вечер здание опустело, Манвел Григорян подчинился и пошел домой). Я потребовал, чтобы командующий состав предпринял меры по обеспечению дисциплины в армии и недопущению вовлечения в политические процессы. Тем более, что из Карабаха поступали тревожные сведения об активности противника по всей линии соприкосновения. Разговор был коротким и жестким. Никаких обсуждений не было – я сказал свое и вышел.

Позже я провел еще две встречи – с руководством полиции и СНБ, характер и содержание встреч были теми же. В ходе встреч не было обсуждений, и планы не разрабатывались. Мне было важно укрепить дисциплину в силовых ведомствах, сохранить их целостность и оградить от влияния партий.

– А что за приказ 0038 подписал министр обороны?

– Это был внутренний документ, и предпринятые меры были в компетенции министерства обороны. Вообще, согласно действовавшей Конституции, политику в сфере обороны и безопасности обеспечивала исполнительная власть, а решения министра обороны не нуждались в ратификации президента. Переход на казарменное положение – дело обычное для армии. Абсурдно обвинять министра в подобающем исполнении его работы или за то, что он ввел «фактическое военное положение».

Насколько мне известно, армейские подразделения 1 марта 2008 года оружие не применяли и не вступали в столкновение с манифестантами.

Как сообщалось ранее, руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян опубликовал ответное письмо на повестку, полученную из ОСС Армении, с приглашением Роберту Кочаряну для дачи свидетельских показаний.

Второй президент Армении Роберт Кочарян получил из Особой следственной службы повестку для дачи свидетельских показаний. Об этом в беседе с журналистами сказал руководитель офиса второго президента Виктор Согомонян.

По его словам, приглашение было на тот же день, когда оно было получено – в 15:30 часов 6 июля. «Роберт Кочарян возвратится не ранее, чем 25 июля 2018 г. По возвращении он готов ответить на вопросы ОСС. Если до 25 июля возникнет необходимость, президент Кочарян готов ответить письменно или посредством систем связи», - подчеркнул Согомонян.

Он также отметил, что они предлагают сделать полную запись беседы, чтобы в случае необходимости опубликовать. Согомонян отметил, что у Кочаряна нет проблем с дачей показаний.

Напомним, что ССС заинтересовалась Робертом Кочаряном в рамках дела о событиях 1 марта 2008 г.

Ранее начальник ОСС СК Армении Сасун Хачатрян, подтвердил, что второй президент Республики Армения Роберт Кочарян вызван на допрос по уголовному делу о событиях, которые произошли в Ереване с 1 марта по 2 марта 2008 года. Ему было отправлено соответствующее уведомление. Роберт Кочарян также приглашен на допрос в качестве свидетеля.

«Будем приглашать всех тех, кто может сообщить какие-то сведения о событиях 1-го марта, мы не ограничены и не связаны именами или должностями»,- сказал он.

3-го июля 2018 года руководитель следственной группы по делу о 1-м марта 2008 года возбудил уголовное дело по ст.300.1 УК Армении – по факту насильственного свержения конституционного строя руководящим лицом исполнительной власти – министром обороны, и рядом других лиц, в период с 23-го февраля по 2-е марта 2008 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ОСС Армении.

Это уголовное дело объединено с расследуемым уголовным делом о событиях 1-го марта.

На основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.

В частности, президенсткие выборы 19-го февраля 2008 года прошли с такими нарушениями, что, по широкому общественному мнению, лишило народ права на свободные выборы,

Многими общественными организациями, правозащитниками и гражданами эти нарушения приписываются сторонникам тогдашнего перзидента Роберта Кочаряна и премьер-министра – кандидата в президенты, Сержа Саргсяна. Это вызвало гнев граждан, и с 20-го февраля в Ереване начались многотысячные акции протеста. Их усиление вызвало тревогу власти, и, после безуспешных призывов прекратить мирные акции протеста, ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, министр обороны Микаэл Арутюнян, осуществили действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя, что выразилось фактической отменой норм конституционного права, отраженных в статьях 1- 5 и первой части ст. 6 Конституции Армении.

Кроме того, министр обороны Микаэл Арутюнян нарушил ст. 8.2; 55 Конституции Армении о применении ВС Армении.

Министр обороны Микаэл Арутюнян и ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, в нарушение Конституции Армении, ввели в стране военное положение, применили ВС в политических вопросах, против мирных граждан.

Обвиняемый Микаэл Арутюнян объявлен в розыск, в суд представлено ходатайство о его аресте. Расследование продолжается.