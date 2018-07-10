Уголовное дело возбуждено по признакам злоупотреблений в Ширакском госуниверситете имени Микаэла Налбандяна

По делу с явными признаками злоупотреблений с использованием служебного положения и хищения особо крупных сумм в Ширакском госуниверситете имени Микаэла Налбандяна возбуждено уголовное дело.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

На основе оперативных сведений стало известно, что бывший проректор университета А.Ф., бывший декан факультета физической культуры А.Х. перевели на платное обучение в магистратуру студентку, взяв на ее место на бесплатное обучение другого студента, с более низкими показателями успеваемости, тем самым обеспечив ему отсрочку от армии, а указанной студентке пообещали решить вопрос с ее оплатой за обучение, чего не сделали.

Выяснилось, что за 2 года – в 2010-2012гг., в университете, в качестве платы за обучение было собрано 1.185.492.655 драмов, из коих в кассу перечислено 722.285.794 драмов, об остальных 463.206.861 драмах нет никакой документации.

В университете собирали деньги на корочки и вкладыши для дипломов, по 5.500 драмов с человека, всего было собрано за 4 года 20.000.000 драмов, тогда как деньги на это выделялись из бюджета.

С учетом собранных свидетельств и улик было возбуждено уголовное дело по ст. 178, 179 УК Армении, материалы направлены в Ширакское отделение СК Армении.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.