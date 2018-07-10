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Эрдоган назначил новый состав правительства Турции


После принесения присяги 9-го июля Эрдоган приступил к своим обязанностям президента Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу».  Вице-президентом назначен Фуад Октай.

Министром ИД Турции вновь стал Чавушоглу, министром  ВД – Сулейман Сойлу. Зять Эрдогана – Берат Албарак, который был министром природных ресурсов, будет отныне министром финансов. Бывший начальник генштаба ВС Турции Улус Аккар стал министром обороны.

Министром правосудия назначен Абдулхамид Гюль, министром по труду, соцвопросам – Зехра Зумрут Сельчук и т.д.

В новом кабинете – 2 женщины. На посту начальника генштаба ВС Турции Улуса Аккара сменил командующий сухопутными войсками Яшар Гюлер.


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