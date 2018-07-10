Си Цзиньпин: Китай будет бороться с экстремизмом в интересах населения Ближнего Востока

Китайские власти планируют проводить в отношении ближневосточных стран политику, которая будет учитывать интересы широких слоев населения, обеспечивать защиту территориальной целостности этих государств, способствовать ликвидации экстремистских тенденций. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай проводит на Ближнем Востоке политику по поддержанию мира, учитывающую интересы народов этого региона, в том числе их стремление к развитию, - отметил он, выступая на открытии VIII Форума китайско-арабского сотрудничества в Пекине. - Мы намерены придерживаться принципа защиты национального суверенитета и против проявлений сепаратизма. <..> Китайская сторона выступает против терроризма, за применение всех возможных средств, которые позволят обеспечить улучшение жизни населения [арабских стран]".

10 июля в Пекине начинает работу VIII Форум китайско-арабского сотрудничества, в котором принимают участие представители дипломатических и правительственных кругов 21 арабского государства, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт. Одна из ключевых задач данного мероприятия - активизация и увеличение масштабов межрегионального торгово- экономического сотрудничества в рамках китайской правительственной инициативы "Один пояс, один путь".